Giornata intensa per i soccorritori sulle montagne lecchesi

LECCO – Cadute e malori, raffica di interventi di soccorso in montagna. La bella giornata di oggi, sabato 25 aprile, ha sicuramente spinto numerose persone a svolgere delle escursioni sulle cime lecchesi e non è purtroppo mancato il lavoro per i soccorritori.

La prima chiamata alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu è scattata poco dopo le 12 per una donna caduta mentre percorreva un sentiero in prossimità del rifugio Santa Rita. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino e l’elisoccorso di Sondrio con il trasporto della ferita di 66 anni all’ospedale di Gravedona in codice giallo.

Una ventina di minuti dopo, è scattato un nuovo allarme, questa volta dal Grignone dove una persona è stata colta da malore. In concomitanza è giunta anche la richiesta di soccorso per un’altra persona, morsa da un animale non lontano dal Crocione del San Martino: in volo, questa volta, si è alzato l’elisoccorso da Bergamo per il trasporto in codice giallo dell’escursionista al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ancora elisoccorso in volo a Premana per una caduta al suolo che ha coinvolto un uomo di 71 anni, poi trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna di Como.

Nuovo allarme, poco dopo le 14.30, a Crandola Valsassina, per un’altra caduta con un escursionista di 52 anni portato in codice giallo al Manzoni di Lecco mentre poco prima delle 16 l’elisoccorso di Como è tornato in azione nella zona del Resegone: quest’ultimo intervento, che ha mobilitato i soccorsi in codice rosso, è attualmente ancora in corso.

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