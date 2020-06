Calcinacci piombano sull’auto in galleria: “E’ quasi un miracolo se siamo vivi”

Auto travolta dai calcinacci caduti nel tunnel della nuova Lecco Ballabio

Indenne la coppia a bordo: “Tanta paura ma, danni a parte, non ci siamo fatti nulla”

LECCO – “Non ho nemmeno visto il pezzo staccarsi dall’alto e scendere, ma solo la lastra bianca nel momento in cui ha colpito l’auto. E’ caduta prima sul cofano, è stata una questione di secondi: se avesse centrato subito il parabrezza, probabilmente, non saremmo scesi dalla macchina con le nostre gambe”.

Una terribile disavventura, che per fortuna si è risolta senza drammi, quella accaduta questa mattina a Giuseppe Manti e alla moglie Fernanda, travolti nella loro auto da un grosso calcinaccio piombato dal tetto della galleria della nuova Lecco Ballabio.

I coniugi, residenti a Muggiò, stavano facendo rientro in Brianza. “Eravamo in campeggio a Cortenova – racconta Giuseppe -ed eravamo di ritorno verso casa. Avevamo due grossi camion davanti, non mi sembrava toccassero la parete della galleria, poi è accaduto tutto”.

L’incidente è avvenuto dopo lo svincolo per l’ospedale Manzoni, scendendo da Ballabio verso il Terzo Ponte della Statale 36. L’auto colpita dal calcinaccio è rimasta ferma sulla corsia. “L’automobilista che arrivava dopo di noi ha visto tutta la scena ed era scioccato. Aveva pensato al peggio, ci ha detto. Quando poi ci ha visto scendere dall’auto interi si è rasserenato. E’ stato lui ad avvisare la polizia”.

Tanta è stata comunque la paura. “Lo shock è stato grande – ci dice Fernanda – ci è andata bene, per la macchina pazienza, poteva andare molto peggio”.

“Se fosse caduto solo qualche attimo dopo, potevamo non essere qui – prosegue il marito Giuseppe – oppure se al posto nostro fosse capitato un motociclista, poteva rimetterci la vita”.

Colpa di un camion troppo alto

Subito dopo l’accaduto, si è mobilitata la Polstrada con i Vigili del Fuoco con il personale di Anas per effettuare le verifiche, mentre un mezzo del soccorso stradale Lanfranchi rimuoveva il veicolo. Una decina i tecnici dell’ente stradale intervenuti per gli accertamenti.

Secondo le verifiche effettuate, sulla volta della galleria sarebbero stati riscontrati segni di trascinamento. L’ipotesi è che a causare la caduta del calcinaccio sia stato un camion di un’altezza oltre il consentito. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare ad identificare il mezzo pesante in questione.