Urtati da un veicolo sulle strisce, soccorsi due trentenni

Sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale

LECCO – Investimento poco dopo l’ora di pranzo sulle strisce pedonali del Caleotto, di fronte al centro Meridiana: soccorsi due uomini, 35 e 36 anni, che sono stati urtati da un veicolo che procedeva in direzione di via Amendola.

Entrambi sono stati soccorsi dai passanti e dal personale della Croce Rossa giunto in ambulanza. Per i pedoni è stato disposto il trasporto in codice giallo in ospedale. Sul posto la Polizia Locale per rilevare il sinistro.