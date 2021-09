Fiamme nella notte in un appartamento in via Battisti a Calolziocorte

Intervengono i Vigili del Fuoco, soccorsa una famiglia

LECCO – Sarebbe partito dal frigorifero l’incendio che questa notte ha devastato un’appartamento in via Cesare Battisti a Calolziocorte. Il rogo è accaduto in un’abitazione a piano terra.

Sarebbero stati gli stessi occupanti, intorno alle 4 della notte, ad accorgersi di quanto stesse accadendo e ad avvisare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa che hanno spento le fiamme.

Messa in salvo la famiglia che vi abitava, seppur lievemente intossicati dai fumi sprigionati dal rogo. In tre sono stati trasportati in ospedale.