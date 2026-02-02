Camion in panne sulla rotonda di Chiuso, lunghe code verso Lecco

Chi viaggia verso Lecco non può andare verso Rivabella

Tutto il traffico deviato in direzione Maggianico (la circolazione è tornata alla normalità intorno alle 15.30)

LECCO – Coda chilometrica nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, per gli automobilisti diretti a Lecco lungo la Sp639 Lecco-Bergamo. A causare il problema alla viabilità un camion in panne sulla rotonda di Chiuso, proprio all’uscita che porta sulla rampa sopraelevata in direzione Rivabella/Bione.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno deviato tutto il traffico diretto a Lecco verso Maggianico. Questo ha causato gravi disagi alla viabilità con la colonna in direzione Lecco che ha raggiunto il centro di Calolziocorte.

La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 15.30.