Camion incastrato: dopo ore di caos, riaperto il tunnel Barro

Terminato il recupero dell’autoarticolato rimasto incastrato nella volta della galleria

Riaperte entrambe le corsie verso Milano

LECCO – E’ stato completamento riaperto poco dopo le 12.30 il tunnel del Barro lungo la SS36, chiuso questa mattina a causa un autoarticolato rimasto incastrato nella volta della galleria. L’allarme era scattato verso le 6, in posto si sono portati i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Inizialmente era stata predisposta solo la chiusura della corsia di sorpasso ma la situazione complessa ha reso necessario interdire l’intero tunnel in direzione sud, per consentire il recupero del mezzo pesante.

Inevitabili le conseguenze del provvedimento viabilistico, scattato proprio all’ora di punta (poco prima delle 8). In città è stato il caos: le code hanno intasato quasi ogni arteria stradale e non sono mancate ripercussioni anche nei comuni limitrofi al capoluogo, con tempi di percorrenza lunghissimi, anche per pochi chilometri. A complicare la situazione è stato poi un altro incidente automobilistico avvenuto sempre in SS36, ma in direzione nord.

Per cercare di decongestionare il traffico il Comune di Lecco ha predisposto l’apertura straordinaria in uscita del Ponte Vecchio (solitamente aperto in entrata dalle 8 alle 14), mentre la Polizia Locale ha presidiato gli snodi critici della viabilità lecchese.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la mattina per rimuovere in sicurezza prima il materiale edile che l’autoarticolato trasportava e poi per ‘disincastrare’ il mezzo e portarlo fuori dalla galleria. Verso le 12.15 Anas ha disposto la riapertura della corsia di sorpasso. La viabilità lungo la galleria è stata ripristinata completamente poco dopo le 12.30.