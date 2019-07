Camion rompe il motore, la nuova Lecco-Ballabio chiusa in discesa nel pomeriggio

Il guasto ha causato lo sversamento di olio sulla carreggiata

La strada è stata chiusa in direzione sud per quasi due ore

BALLABIO – Nuova Lecco-Ballabio chiusa a causa di un mezzo pesante in panne. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in direzione Lecco, all’altezza dello svincolo per i Piani d’Erna.

Stano quanto appreso il mezzo coinvolto, un grosso camion, avrebbe rotto il motore perdendo una grossa quantità di olio che si è riversato sulla carreggiata, per diversi chilometri. Sul posto stanno intervenendo tre squadre Anas e gli uomini del Soccorso Stradale per rimuovere il mezzo pesante.

La nuova Lecco-Ballabio è stata temporaneamente chiusa in direzione Lecco e riaperta intorno alle 17.