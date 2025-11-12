Camion si ribalta in SS36, strada chiusa verso Milano e traffico in tilt

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 all’altezza di Verano

Il mezzo si è fermato di traverso bloccando la strada

VERANO BRIANZA – Traffico in tilt e lunghe code in Statale 36, direzione Sud (Milano), a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 11 di oggi, mercoledì 12 novembre, a Verano Brianza. Un grosso camion si è ribaltato fermando la sua corsa di traverso e occupando entrambe le corsie di marcia.

La Statale 36 è stata chiusa verso Milano, con uscita obbligatoria a Verano Brianza Nord. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code sia sulla Statale 36 che sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Coinvolte nell’incidente due persone, una donna di 35 anni e un uomo di 50 anni.