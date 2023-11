Caos Statale 36. Camion perde rimorchio e urta cartello, le foto dell’incidente

Mattinata di grossissimi disagi lungo la Statale 36 e sulla viabilità cittadina

Intorno alle 10 chiusa anche la carreggiata Nord del Terzo Ponte con uscita obbligatoria a Civate

LECCO – Mattinata di grossissimi disagi lungo la Statale 36 e sulla viabilità cittadina l’incidente avvenuto all’alba di oggi, venerdì 17 novembre, sul Terzo Ponte a Lecco, in direzione Milano. Secondo quando appreso, poco prima delle 5, per cause ancora in fase di accertamento, un camion avrebbe urtato il pannello a messaggio variabile presente sul Terzo Ponte, poco prima dell’uscita per Pescate e perso il cassone.

Il personale Anas è intervenuto e il cassone del camion è stato rimosso dalla carreggiata. E’ stata comunque chiusa una corsia in direzione Milano per consentire tutte le verifiche del caso da parte dei tecnici. Il restringimento ha causato fin dalle prime ore del mattino lunghissime colonne di direzione Milano, in tilt anche la viabilità in uscita da Lecco con il traffico completamente paralizzato in città. Un evento che si è sommato alla situazione già complicata a causa dello sciopero nazionale indetto proprio oggi.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico in direzione Nord, intorno alle ore 10 infatti è stata istituita l’uscita obbligatoria a Civate/Isella anche per chi è diretto a Lecco, per consentire la sostituzione del pannello a messaggio variabile da parte di Anas. Nel dettaglio la strada è chiusa tra gli svincoli di Isella-Civate ( km 44,400) e lo svincolo di Oggiono (km 49,000).

VIDEO