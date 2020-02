Carnevalone, incontro in Prefettura per definire il piano di sicurezza

Vertice in Prefettura con Comune e Forze dell’ordine sul Carnevalone

Definite le misure per garantire la sicurezza durante la sfilata

LECCO – E’ entrata nel vivo la pianificazione della sicurezza degli eventi in maschera del carnevale di Lecco che si svolgeranno da domenica 23 a sabato 29 febbraio 2020.

Su questo argomento si è confrontato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Michele Formiglio, con particolare attenzione per l’evento principale della sfilata in programma sabato 29 febbraio.

“Sarà affinata l’efficacia di misure già rodate, arricchite di anno in anno con dispositivi che hanno recepito le recenti linee guida del Ministero dell’Interno sulle pubbliche manifestazioni” spiegano dalla Prefettura.

Il piano tiene conto dell’afflusso e deflusso degli spettatori previsti, il percorso dei carri allegorici e la viabilità, il piano di evacuazione, i servizi di vigilanza e quelli di ordine pubblico.

L’organizzazione dell’evento è stata illustrata dal vicesindaco di Lecco, Francesca Bonacina, intervenuto all’incontro unitamente al Comandante della Polizia Locale Monica Porta e all’ingegnere Monica Cameroni, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco e al consigliere delegato dell’amministrazione provinciale.

La manifestazione sarà, pertanto, attentamente monitorata dall’Unità di Crisi Locale, che opererà all’interno dell’area e sarà collegata tramite un sistema radio allo svolgimento degli eventi. Già pronte, così come gli altri anni, le ordinanze per vietare la vendita di superalcolici e l’uso di contenitori di vetro, di lattine e di bombolette spray, per tutta la durata della manifestazione.

Alle forze di polizia saranno affidati compiti specifici di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. “L’impegno di ogni singola componente servirà a far sì che tutti gli appassionati possano vivere una vera e propria giornata di festa in massima sicurezza”, ha dichiarato il Prefetto.