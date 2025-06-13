Castello. Aggredisce una 91enne per rubarle l’orologio

Il brutto episodio ieri pomeriggio, giovedì, in via Carlo Mauri

La 91enne era in auto e ha provato a difendersi ma è stata morsicata ad una mano

LECCO – Si è avvicinata con un pretesto all’apparenza innocuo per poi aggredire fisicamente la vittima, una donna di 91 anni, residente in città, per rubarle l’orologio dal polso. Il brutto episodio è accaduto ieri pomeriggio in via Carlo Mauri, nel rione di Castello.

La signora era in auto e si stava dirigendo a casa di una conoscente quando, fuori dall’abitazione, è stata avvicinata da una donna di età compresa tra i 45e i 50 anni, di bell’aspetto. Accostata l’auto e abbassato di poco il finestrino, la donna avrebbe riferito alla vittima che i proprietari non erano in casa. Appena prima di fare manovra per tornare indietro, l’aggressione: la donna ha improvvisamente aperto la portiera lato guidatore afferrando il braccio sinistro della signora e cercando di sfilarle l’orologio.

Come riferito, la vittima ha provato a reagire colpendola più volte ma inaspettatamente l‘autrice dell’aggressione le ha morsicato una mano, riuscendo a prendere l’orologio e ad allontanarsi.

Dopo essersi ripresa la vittima si è recata in Questura per sporgere denuncia. Proprio parlando con la Polizia ha appreso che il suo non è stato purtroppo un caso isolato ma che altri episodi simili erano stati denunciati nei giorni scorsi. L’appello è quello di prestare attenzione.