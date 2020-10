L’allarme poco prima delle 12 in via del Molino

Soccorso un 32enne fortunatamente non in gravi condizioni

CASTELLO BRIANZA – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze questa mattina poco prima delle 12 a Castello Brianza, in via del Molino. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

Un uomo di 32 anni è stato ricoverato in codice verde all’Ospedale di Erba con alcune lievi ferite agli arti inferiori.