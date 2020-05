Cerca di scappare dalla Polizia, denunciato giovane in possesso di droga

E’ accaduto venerdì sera in zona via Largo Caleotto a Lecco

Il 25enne aveva con sé 40 grammi di hashish e alcuni grammi marijuana. Fuggito invece l’amico col quale si trovava

LECCO – Ha tentato la fuga alla vista della Polizia, ma mentre l’amico è riuscito a darsela a gambe, B.G., 22enne, italiano con alcuni precedenti di polizia a suo carico, è stato fermato e trovato in possesso di droga oltre che risultato in uno stato psicofisico alterato.

Il tutto è accaduto ieri sera, venerdì, quando agenti della Polizia di Stato – Squadra Volanti, nel transitare in Largo Caleotto di Lecco, hanno notato due giovani che, nell’attraversare la strada e alla vista dei poliziotti, hanno allungato repentinamente il passo girandosi più volte verso di loro.

L’atteggiamento dei due ragazzi ha insospettito i poliziotti, i quali, poco dopo, sono riusciti a fermare uno dei due giovani, mentre l’altro è fuggito di corsa in direzione di via Ferriera.

Il ragazzo fermato, stando a quanto riferito degli agenti, presentava occhi lucidi e un linguaggio sconnesso a causa, molto probabilmente, dell’assunzione di droga. Il giovano dichiarando di non avere con sé documenti e, in merito alla sua presenza in strada alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, non ha dato giustificazioni valide dichiarando agli agenti di aver festeggiato il suo compleanno nei pressi dei giardini in zona via Magenta a Lecco con alcuni amici.

Il ragazzo è stato accompagnato in Questura per accertamenti dove i poliziotti, hanno trovato addosso al ragazzo, nascosto nei pantaloni, un sacchetto contenente 40 grammi di hashish e un barattolo di plastica contenete alcuni grammi di marijuana.

Il giovane, rispondendo alle domande dei poliziotti, avrebbe riferito di aver acquistato la droga attraverso gruppi presenti su alcune “chat social” visibili solo per un periodo di tempo ristretto e, una volta fatto l’acquisto, si autoeliminavano.

La successiva perquisizione presso il domicilio del ragazzo ha permesso ai poliziotti di trovare altra droga per un totale, unita alla precedente, di circa 90 grammi di hashish e alcuni grammi di marijuana.

Il giovane è stato quindi identificato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, nonché sanzionato per aver contravvenuto alle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. finalizzato al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.