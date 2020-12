Chiusa per qualche minuto la nuova Lecco Ballabio ed è subito coda sulla ‘vecchia’

In mattinata qualche disagio sulla vecchia Lecco Ballabio

‘Colpa’ della chiusura temporanea della galleria per un cantiere

LECCO – E’ bastato poco, giusto una decina di minuti di chiusura della SS36 dir, la nuova Lecco Ballabio, per ingolfare il traffico sulla vecchia strada.

E’ quanto accaduto questa mattina, giovedì, intorno alle 9.30 quando il traffico in zona Laorca ha iniziato a intensificarsi fino a trasformarsi in una lunga coda. Il tutto a causa della breve chiusura, in direzione Lecco, del raccordo della statale per consentire le operazioni di taglio piante.

L’ennesimo segnale di un problema che continua a ripetersi sull’asse Lecco-Valsassina, ovvero la gestione della viabilità in caso di chiusure (non così rare) della nuova strada che vanno inevitabilmente a creare disagi sulla “vecchia” Lecco Ballabio, in particolare per l’incrocio dei mezzi pesanti lungo le strette vie del rione lecchese.

Giusto ieri, il raccordo per la Valsassina è stato chiuso a causa della neve (vedi articolo) con le inevitabili conseguenze sulla viabilità locale.