Colpito da infarto e bloccato nel traffico, salvo grazie all’intervento della Stradale

Gli agenti di Polizia lo hanno scortato fino all’ospedale

Il 65enne, ricoverato in osservazione, non è più in pericolo di vita

LECCO – Solo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale, un uomo colpito da infarto è riuscito a evitare il peggio.

Sabato scorso, verso le ore 12, a causa di un incidente il traffico sulla SS36 nell’attraversamento di Lecco era bloccato in direzione Sud. Per agevolare le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi dell’incidente, la carreggiata del sottopasso era stata momentaneamente chiusa e il traffico proveniente dalla Valtellina era stato dirottato verso il lungolago di Lecco.

Proprio mentre era in atto il servizio di viabilità con indicazione della deviazione, una pattuglia della Polizia Stradale di Bellano da una donna alla guida di un piccolo fuoristrada.

La conducente, particolarmente agitata e spaventata, ha spiegato agli agenti che a bordo dell’auto c’era il marito di 65 anni colpito poco prima da un grave infarto mentre stavano facendo una passeggiata in montagna.

Gli agenti, compresa la grave situazione di pericolo, hanno comunicato immediatamente alla pattuglia poco più avanti di far transitare l’auto condotta dalla donna nel tratto chiuso e di agevolarla nella zona dell’incidente al fine di farla giungere nel più breve tempo possibile all’ospedale di Lecco.

Poco dopo, la donna, si è ritrovata nuovamente imbottigliata, questa volta allo svincolo di Lecco Centro. La pattuglia della Stradale ha raggiunto la donna bloccata allo svincolo e, con sirene e lampeggianti, ha fatto strada.

Il capo-equipaggio della pattuglia, per consentire un tempestivo intervento dei sanitari sullo stallo d’emergenza del Pronto Soccorso, ha comunicato costantemente la propria posizione.

Al pronto soccorso dell’ospedale, raggiunto in pochissimi minuti, era già presente il personale sanitario che ha messo subito in atto tutte le operazioni per salvare la vita all’uomo.

Il 65enne si trova ora in osservazione, ma grazie al tempestivo intervento della pattuglia non è più in pericolo di vita. La moglie ha ringraziato gli Agenti consapevole che, senza il loro aiuto, sicuramente la vicenda si sarebbe conclusa in altro modo.

L’esperienza e la capacità di valutazione degli operatori di polizia intervenuti, sono stati fondamentali per la gestione della grave situazione. Ancora una volta l’intervento messo in atto dalla pattuglia ha messo in risalto quella che è una delle funzioni principali della Polizia di Stato, il Soccorso Pubblico.