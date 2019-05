Colpo di sonno: 32enne finisce con l’auto contro un muro

L’incidente è avvenuto in corso Bergamo a Lecco, alle 17.30 circa

Vittima dell’incidente un ragazzo di 32 anni trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Un colpo di sonno. E’ questa la causa del brutto incidente avvenuto alle 17.30 circa di oggi, venerdì, in corso Bergamo a Lecco.

Vittima, un ragazzo di 32 anni, che si è addormentato mentre era alla guida dalla sua auto, una Lancia Ypsilon.

L’auto è uscita dalla carreggiata andando a sbattere prima contro due cavallotti in ferro abbattendoli, per poi terminare la sua corsa contro il muro di una casa. Completamente distrutta la parte anteriore dell’auto, con il 32enne rimasto seriamente ferito.

Sul posto sono quindi arrivate automedica e ambulanza con il personale sanitario che ha soccorso il 32enne per poi trasportarlo all’ospedale in codice giallo.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Critici i residenti che lamentano poca sicurezza in quel punto di strada.

“Non è la prima volta che succede un incidente simile, con le auto che escono di strada finendo per invadere la zona pedonale. Sarebbe opportuno fare qualcosa, magari installando dei dissuasori sulla carreggiata poco prima della curva oppure installare barriere più massicce rispetto ai cavallotti che, come è stato dimostrato oggi, non garantiscono grande protezione”.

Spaventati alcuni avventori del bar Loco situato lì vicino: accomodati ai tavoli posti all’esterno del locale quando hanno visto l’auto che stava puntando verso la loro direzione per poi fermare la corsa contro il muro della casa posta accanto al bar.