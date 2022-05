Volto storico dei commercialisti, si è spento a 84 anni Roberto Campidori

Già presidente dell’Ordine, nel 2015 era stato premiato per il 50esimo di iscrizione all’albo

LECCO – Commercialisti in lutto per la scomparsa di Roberto Campidori, professionista conosciuto in città e volto storico della categoria che ha guidato per lunghi anni a suo tempo come presidente provinciale dell’Ordine.

Aveva 84 anni. Da tempo in pensione, nel 2015 era stato premiato dai colleghi per il suo cinquantesimo anno di iscrizione all’albo. Lascia la moglie Gigliola, le figlie Roberta e Stefania e le nipoti Paola e Anna.

I funerali si svolgeranno giovedì alle 15.30 alla Basilica di San Nicolò a Lecco.