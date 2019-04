Titolari di Compro Oro irrispettosi delle regole a Catania

Le Iene incontrano Francini, già questore a Lecco

CATANIA – E’ andato in onda martedì sera il servizio che Le Iene, la trasmissione di Italia Uno, hanno dedicato ai negozi Compro Oro e alle regole che tutti i commercianti del settore dovrebbero essere fedeli e che invece, non proprio tutti, evidentemente rispettano.

Quali regole? Identificare il cliente, compilare una scheda con i dati dell’oggetto in questione ed effettuare solo con assegni o bonifici tutte le operazioni sopra i 500 euro. “Ma ognuno fa quello che vuole”

E’ il caso di Catania dove è stata ambientata la video inchiesta e dove è in servizio alla Questura Alberto Francini, già questore di Lecco dal settembre del 2013 all’aprile del 2015, poi era stato trasferito a Pisa per ricoprire un analogo incarico e dal gennaio del 2018 in terra siciliana.

L’inviato della trasmissione ha sottoposto le immagini dei ‘trasgressori’ al questore Francini. Dopo la segnalazione de Le Iene, la Questura di Catania ha sanzionato sette locali.

IL SERVIZIO

blob:https://static3.mediasetplay.mediaset.it/58340c31-33af-4ed1-a164-be69afe5071e