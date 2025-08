Confessa di aver ucciso la moglie durante un controllo dei Carabinieri: fermato nella notte a Lecco

L’omicidio è avvenuto a Poggiridenti, in provincia di Sondrio

Il 65enne è stato fermato per un controllo di routine dagli uomini dell’Arma di Lecco

LECCO – L’hanno fermato per un controllo di routine, con una normale richiesta di documenti, lui ha confessato di aver ucciso a coltellate la moglie 76enne la notte precedente.

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Lecco – nella notte fra venerdì e sabato – a procedere con il fermo di P.G.R.M. – le iniziali dei nomi e cognome – 65enne di origini nord africane residente a Poggiridenti, in Provincia di Sondrio, indiziato dell’omicidio della moglie, N.E. classe 1949.

L’uomo, durante un controllo da parte dell’equipaggio della Radiomobile – in servizio perlustrativo notturno in centro città -, ha confessato di aver ucciso nella nottata precedente, nella sua casa, la 76enne per poi allontanarsi e raggiungere Lecco nella giornata di ieri.

Portato in caserma, il 65enne ha raccontato ai carabinieri i vari dettagli che hanno consentito, nel frattempo, agli uomini dell’Arma del Comando provinciale di Sondrio di rinvenire il cadavere della donna e di recuperare, poco distante dal luogo dell’omicidio, anche l’arma e i vestiti utilizzati dall’autore durante il delitto e di cui si era poi disfatto.

In nottata, il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Lecco ha sottoposto a interrogatorio il fermato. Nella giornata di oggi, invece, è stata depositata al GIP la richiesta di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare.