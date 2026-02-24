Consegnavano cocaina a domicilio, due marocchini arrestati per spaccio

Divieto di dimora in Lombardia per i due spacciatori di 25 e 29 anni

Operavano tra Lecco e i comuni limitrofi, raggiungevano gli acquirenti direttamente a casa

LECCO – La Polizia di Stato – Squadra Mobile di Lecco, nei giorni scorsi, ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini marocchini di 25 e 29 anni, regolari sul territorio nazionale. L’attività è scaturita dalla segnalazione di due soggetti che, a bordo di un’autovettura, si spostavano tra Lecco e i comuni limitrofi per vendere sostanza stupefacente.

Le indagini svolte dai poliziotti della Mobile hanno permesso di individuare immediatamente l’auto sospetta e procedere a un controllo di polizia. Da subito gli occupanti hanno mostrato forte nervosismo e agitazione, alimentando i sospetti degli agenti: la successiva perquisizione personale e veicolare, infatti, ha permesso di rinvenire circa 15 grammi di cocaina già suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita e 1.350 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Estesa la perquisizione all’abitazione dei due soggetti, gli operatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e degli involucri in cellophane intrisi di polvere bianca, utilizzati per il confezionamento della droga. I successivi accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti hanno confermato i sospetti della Squadra Mobile: i due giovani marocchini erano soliti recarsi personalmente dagli acquirenti a bordo del veicolo, poi fermato dagli operatori, per effettuare delle vendite a domicilio di cocaina.

I poliziotti hanno quindi arrestato i due uomini in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e, su disposizione del P.M. di turno, li hanno portati presso la casa circondariale di Pescarenico in attesta dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.