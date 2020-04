1.020 persone e 103 attività controllate

Il monitoraggio delle Forze di polizia per contenere il coronavirus

LECCO – Dalla Prefettura i dati sui controlli svolti dalla polizia per il rispetto delle norme anti-contagio da coronavirus.

Nella giornata del 25 aprile sono state controllate 1.020 persone, di cui 36 sanzionate, ma non si registrano denunce. Nessuna multa e ordinanza di chiusura per le attività e gli esercizi commerciali controllati, 103 in tutto.