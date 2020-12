Controlli anti Covid a Natale: quattro le persone multate

Controlli anti Covid anche a Natale: sono state 222 le persone fermate

Nessuna sanzione per i locali pubblici: erano tutti in regola

LECCO – Quattro persone sanzionate per il mancato rispetto delle regole anti Covid il giorno di Natale. E’ questo il risultato dei controlli effettuati ieri, 25 dicembre, dalle forze dell’ordine per vigilare sul rispetto delle normative individuate per contrastare il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus. Complessivamente sono state 222 le persone fermate per accertamenti in tutta la Provincia e, come dicevamo, 4 sono state sanzionate. Non è scattata però alcuna denuncia. I controlli hanno riguardato anche gli esercizi pubblici commerciali e tutto è risultato nella norma.