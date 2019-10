Controlli anti-droga, mobilitazione dei carabinieri sul territorio

Blitz degli uomini dell’Arma nei luoghi di spaccio nel lecchese

Controlli tra Lecco e Ballabio, a Civate e Calolziocorte

LECCO – Diverse pattuglie impiegate in quella che sembra essere stata un’operazione di contro lo spaccio di droga sul territorio che ha impegnato i Carabinieri.

Impossibile, per quanti transitavano mercoledì all’ora di pranzo dalla vecchia Lecco Ballabio, non notare le numerose auto di servizio dell’Arma ferme a lato della strada alle porte del paese valsassinese. In quei boschi, sopra l’abitato di Laorca, si erano già registrati episodi di spaccio.

Altri controlli dei carabinieri, sempre nella giornata di mercoledì, sarebbero stati effettuati al parco di Villa Gomes di Maggianico, a Civate e al Lavello di Calolzio.

Di più se ne saprà oggi, dal Comando di Lecco è già stata annunciata una nota stampa sull’esito dell’operazione.