Controlli della Polizia Locale in centro città, emessi due Daspo urbani

I controlli nella mattinata odierna

Raffica di furti al mercato cittadino, l’assessore Caterisano: “Chiesto più presidio”

LECCO – Borseggiatori in azione durante il mercato cittadino. Durante la giornata di ieri, mercoledì, i ladri avrebbero preso di mira più di un avventore, la denuncia è arrivata anche ai Carabinieri.

Del problema è al corrente l’amministrazione comunale che ha già chiesto alla Polizia Locale di rafforzare la presenza degli agenti durante le giornate di mercato, quando l’afflusso di persone rende più facile l’azione dei borseggiatori. L’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano ha confermato che, compatibilmente con la disponibilità delle pattuglie, i controlli verranno intensificati per prevenire nuovi episodi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli ambulanti.

“Proprio nella giornata di oggi – ha fatto sapere Caterisano – gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato diversi controlli che hanno interessato il centro città, la stazione ferroviaria, le principali piazze e il lungolago. Nel corso dell’attività sono state controllate e identificate diverse persone, con particolare attenzione ai soggetti ritenuti a rischio”. Come reso noto, l’operazione si è conclusa anche con l’emissione di due Daspo urbani, provvedimenti che vietano l’accesso ad alcune aree della città nei confronti di persone considerate responsabili di comportamenti che compromettono la sicurezza e il decoro pubblico.

“L’attenzione è alta – ha dichiarato l’assessore –. La sicurezza e il decoro del centro città sono una nostra priorità”.