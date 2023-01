Controlli della Polstrada sulla SS 36: sanzioni per alcol alla guida

La Polizia stradale ha intensificato i controlli nel fine settimana lungo la SS 36 e le strade provinciali

288 le persone identificate con 79 persone sottoposte a screening attraverso l’utilizzo dei “precursori” alcol

LECCO – Controlli ad hoc nelle fasce serali e notturne lungo la SS 36 e sulle principali strade provinciali per contrastare, in particolar modo, la guida in stato di ebbrezza. Sono state 288 le persone identificate dagli agenti della Polizia stradale di Lecco nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana appena trascorso.

Il Comando lecchese ha infatti deciso di intensificare l’attività di vigilanza sul territorio al fine di contrastare le principali condotte che, in violazione delle norme del codice della strada, rappresentano le principali cause di incidenti stradali, tra cui l’assunzione di alcol durante la guida. 235 i veicoli fermati, con 79 persone sottoposte a screening attraverso l’utilizzo dei “precursori” alcol e quattro automobilisti sanzionati per guida in stato di alterazione psicofisica di seguito all’assunzione di sostanze alcoliche.

A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata.

Complessivamente, durante i controlli effettuati in questo fine settimana, sono state elevate 70 sanzioni al codice della strada.