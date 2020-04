Controlli quarantena: due denunce, chiusa un’attività

LECCO – Continuano i controlli sulle strade per verificare il rispetto della quarantena: nella giornata di martedì sono state 1259 le persone controllate, di loro 41 sono state sanzionate perché fuori casa senza una reale necessità.

Una persona è stata inoltre denunciata per falsa dichiarazione e un secondo soggetto è stato denunciato per reati non legati all’emergenza sanitaria.

Proseguono anche i controlli alle attività commerciali: in tutto 591 quelli passati in rassegna dalle forze dell’ordine nella giornata di martedì, ad uno è stata imposta la chiusura provvisoria.