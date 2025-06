Cordoglio per la morte di Karl Ulrich Hofmann, padre della presidente della Provincia

Hofmann si è spento a 77 anni

Il cordoglio del gruppo provinciale di maggioranza ‘Casa dei Comuni’

LECCO – Si è spento a 77 anni Karl Ulrich Hofmann, papà della presidente della Provincia di Lecco e sindaco di Monticello Brianza Alessandra Hofmann, classe 1948, cresciuto a Erzibirge (vicino a Lipsia).

Cordoglio per la scomparsa è stato espresso dal gruppo provinciale di maggioranza ‘Casa dei Comuni’: “Il gruppo ” Casa dei Comuni- Hofmann Presidente” esprime profondo cordoglio per la scomparsa del padre della Presidente della Provincia. In questo momento di grande dolore, desideriamo far giungere alla Presidente e alla sua famiglia la nostra più sentita vicinanza, unendoci al loro lutto con partecipazione e rispetto. La perdita di una figura tanto cara rappresenta una ferita profonda, e come rappresentanti istituzionali e persone, ci stringiamo attorno a lei con affetto e solidarietà. A lei e ai suoi familiari porgiamo le nostre più sincere condoglianze”.