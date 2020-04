Coronavirus, 21 nuovi casi nel Lecchese. Mobilità ancora alta

Consueta conferenza stampa anche oggi, domenica di Pasqua

Il dato di Milano preoccupa ancora. Appello a restare a casa: gli spostamenti negli ultimi giorni sono ancora alti

MILANO – “Oggi il dato importante è quello dei ricoverati che scendono di 57 unità , ieri c’era stato un’oscillazione in più e oggi diminuiscono. E’ un dato molto positivo come quello delle terapie intensive che crescono solo di 2. Aumentano anche coloro che sono guariti (+323) rispetto a ieri e, dopo tanti giorni, forse c’e’ una riduzione anche dei

decessi”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa oggi, domenica di Pasqua, sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

L’assessore ha posto ancora una volta l’attenzione sul dato di Milano che “oscilla e che non possiamo ancora considerare sotto controllo”. Da qui anche l’invito a non scendere nei cortili con i vicini di casa.

I dati sulla mobilità

Il vice presidente Fabrizio Sala ha invece posto l’accento sui dati relativi ai cambi di celle telefoniche a cui si agganciano gli smartphone e in base ai quali si stimano gli spostamenti dei cittadini lombardi. Stando a quanto comunicato dalle compagnie telefoniche, la mobilità in Lombardia era al 32%.

“La scorsa settimana – ha sottolineato il vicepresidente Sala – avevamo registrato un aumento della mobilità. Ieri i dati confermano un calo, come di solito avviene nelle giornate del fine settimana, anche se ci troviamo con 2 punti percentuali sopra la media dei week end precedenti. Più restiamo in casa, più rallentiamo contagio” ha ribadito Sala.

“Domani è il lunedì dell’Angelo, Pasquetta. Ricordiamoci – ha aggiunto il vicepresidente Sala – che pranzo e cena si devono consumare presso la propria abitazione. E’ bene non invitare altre persone perché, in questo caso, non si rispetterebbero le regole del distanziamento sociale e si vanificherebbero gli sforzi sin qui fatti”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 59.052 (+1.460)

ieri: 57.592 (+1.544)

l’altro ieri: 56.048 (+1.246)

– i decessi: 10.621 (+110)

ieri: 10.511 (+273)

l’altro ieri: 10.238 (+216)

– in terapia intensiva: 1.176 (+2)

ieri: 1.174 (-28)

l’altro ieri: 1.202 (-34)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.969 (-57)

ieri: 12.026 (+149)

l’altro ieri: 11.877 (+81)

– i tamponi effettuati: 205.832 (+9.530)

ieri: 196.302 (+9.977)

l’altro ieri: 186.325 (+9.372)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.309 (+51)

ieri: 10.258 (+107)

l’altro ieri: 10.151 (+108)

BS: 10.868 (+269)

ieri: 10.599 (+230)

l’altro ieri: 10.369 (+247)

CO: 1.924 (+99)

ieri: 1.825 (+139)

l’altro ieri: 1.686 (+81)

CR: 4.721 (+63)

ieri: 4.658 (+96)

l’altro ieri: 4.562 (+73)

LC: 1.881 (+21)

ieri: 1.860 (+22)

l’altro ieri: 1.838 (+33)

LO: 2.543 (+71)

ieri: 2.472 (+53)

l’altro ieri: 2.419 (+43)

MB: 3.639 (+64)

ieri: 3.575 (+151)

l’altro ieri: 3.424 (+69)

MI: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano citta’ (+193)

ieri: 13.268 (+520) di cui 5.368 a Milano citta’ (+262)

l’altro ieri: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano citta’ (+127),

MN: 2.486 (+75)

ieri: 2.411 (+56)

l’altro ieri: 2.355 (+78)

PV: 3.133 (+84)

ieri: 3.049 (+86)

l’altro ieri: 2.963 (+74)

SO: 720 (+36)

ieri: 684 (+23)

l’altro ieri: 661 (+7)

VA: 1.663 (+30)

ieri: 1.633 (+44)

l’altro ieri: 1.589 (+98)

e 1.485 in corso di verifica.