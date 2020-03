Coronavirus, 25.515 casi in Lombardia. 818 i contagi a Lecco

Sabato e domenica dovrebbero essere i giorni più critici

Gallera: “Dobbiamo continuare a essere estremamente diligenti”

MILANO – “I dati non ci devono buttare nello sconforto, ma devono portarci ad una ancor più forte determinazione. Quello che può fare ogni cittadino è più importante di qualsiasi decreto: è una battaglia che dobbiamo vincere, questo è l’imperativo che ogni giorno dobbiamo ripeterci perché non possiamo permetterci che il Coronavirus pieghi ancora di più la nostra Lombardia”.

Queste le parole dell’assessore alla Sanità e al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa odierna, tenuta a Palazzo Pirelli per fare il punto sull’emergenza Coronavirus nella nostra Regione. Insieme a lui anche l’assessore all’Ambiente, Raffaele Cattaneo.

“Gli esperti ci avevano avvisato che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica, il 13° e il 14° giorno dall’introduzione effettiva delle misure di contenimento e devo dire che, ahimé, gli esperti avevano ragione. I dati che oggi proponiamo sono tutti dei dati in forte crescita”.

Gallera ha quindi dato i dati della giornata:

– Casi positivi (contagi): 25.515 (+3.251)

22.264(+2.380)/19.884/17.713/ 16.220/14.649/13.2729/11.685/.820/8.725/7.280/5.791/5.469/ 4.189/3.420/2.612

– Deceduti: 3.095 (+546)

2.549 (+381) 2.168/1.959/1.640/1.420/1.218/ /966/890/744/617/468/333/267/154

– Dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069

di cui 5.050 con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale 4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/ 2.044/1.351/1.248/756/722

– Terapia intensiva 1.093 (+43)

1.050(+44)/1.006/924/879/823/ 767/732/650/605/560/466/440/ 399/359

– Ricoverati non in terapia intensiva: 8.258 (+523)

7.735(+348)/7.387/7.285/6.953/ 6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/.852/3319/2.802/2.217/1.661

– Tamponi effettuati: 66.730

57.174/52.244/48.983/46.449/ 43.565/40.369/37.138/32.700/9.534/25.629/21.479/20.135/ 18.534/15.778

Casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BERGAMO: 5.869 (+715)

5.154(+509)/4.645(+340)/4.305/ 3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/ 2.136/1.815/1.472/1.245/997/ 761/623/537

________________________________________________________________________

BRESCIA: 5.028 (+380)

4.648(+401)/4.247(+463)/3.784/ 3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/ 1.598/1.351/790/739/501/413/ 182/155

________________________________________________________________________

COMO: 452 (+72)

380(+42/338(+52)286/256/220/ 184/154/118/98/77/46/40/27/23/ 11/11

________________________________________________________________________

CREMONA: 2.733 (+341)

2.392(+106/2.286(+119)/2.167/ 2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/ 1.302/1.061/957/916/665/562/ 452/406

________________________________________________________________________

LECCO: 818 (+142)

676(+146)/530(+64)/466/440386/ 344/287/237/199/113/89/66/53/ 35/11/8

________________________________________________________________________

LODI: 1.693 (+96)

1.597(+69/1.528(+83)/1.445/1. 418/1.362/1320/1.276/1.133/1. 123/1.035/963/928/853/811/739/ 658

________________________________________________________________________

MONZA BRIANZA: 1.084 (+268)

816(+321)/495(+94)/401/376/ 346/339/224/143/130/85/65/64/ 59/61/20/19

________________________________________________________________________

MILANO: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279)

3.804/3.278 (+634)/2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/ 1.307/1.146/925/592/506/406/ 361

________________________________________________________________________

MANTONVA: 842 (+119)

723(+87)/636(+122)/514/465/382/ 327/261/187/169/137/119/102/ 56/46/32/26

________________________________________________________________________

PAVIA: 1.194 (+89)

1.105(+94)/1.011(+33)/978/884/ 801/722/622/482/468/403/324/ 296/243/221/180/151

________________________________________________________________________

SONDRIO: 179 (+16)

163 (+8)/155(+80)/75/74/46/45/45/ 23/23/13/7/7/6/6/4/4

________________________________________________________________________

VARESE: 359 (+21)

338/(+28)/310/+45)/265/232/ 202/184/158/125/98/75/50/44/ 32/27/23/17

e 592 in corso di verifica.

“Speriamo che quello che stiamo mettendo in campo, anche come responsabilità individuale, ci porti presto a vedere un rallentamento – ha aggiunto Gallera – I tecnici avevano detto che dopo domenica, da lunedì in poi, dovrebbe essere il momento in cui notiamo una riduzione dei contagi e questo è quello che speriamo, per il quale tifiamo fortemente. Dobbiamo continuare a essere estremamente diligenti: più vediamo che la battaglia si fa dura, più vediamo che si fa fatica a ridurre i contagi, più dobbiamo essere assolutamente determinati nel nostro proposito”.

“Abbiamo notato come c’è un mondo produttivo che si sta stringendo attorno alla regione: c’è una grande generosità da parte di tutti, dalla piccola donazione, a chi fa il volontario, a chi da grandi contributi”.

Nell’elencare i gesti di generosità, l’assessore Gallera ha ricordato le donazioni di mascherine dalle comunità cinesi di Milano e dalla città di Shanghai e di 250 smartphone e tablet consegnati da Huawei e Fastweb per i pazienti Covid isolati negli ospedali.

“La bella notizia di oggi – ha spiegato Gallera – è che Huawei, in partnership con Fastweb, ha donato 250 fra tablet e smartphone alle strutture ospedaliere della Lombardia. Saranno a disposizione dei malati che, in questo modo, potranno supplire, seppur virtualmente, alla mancanza dei propri cari. Uno degli aspetti più tristi di questa malattia è proprio la solitudine: i pazienti vengono isolati perchè sono infettivi, non hanno il conforto dei parenti e quando muoiono, sono da soli”.

Per domani, domenica, è invece previsto l’arrivo dei medici cubani che già da lunedì prenderanno servizio nell’ospedale da campo allestito a Crema. Novità anche sul fronte della protezione degli Mmg e del personale sanitario: verranno predisposti ambulatori per i tamponi e sarà disposta la presa in carico del personale all’interno degli ospedali.