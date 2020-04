Coronavirus, 62.153 casi in Lombardia, a Lecco +12 in un giorno

I dati diffusi da Regione Lombardia

Caparini: “Guardiamo al futuro, alla nuova normalità”

LECCO – ‘Solo’ 12 nuovi casi di Coronavirus tra ieri e oggi in Provincia di Lecco, 827 in tutta la Regione. Sono i dati diffusi mercoledì pomeriggio nel consueto punto di Regione Lombardia sull’emergenza Coronavirus.

Presenti l’assessore al Bilancio Davide Caparini e uno dei membri dell’Unità di Crisi regionale Danilo Cereda. “I dati si mantengono stabili, diminuiscono sia i ricoveri in Terapia Intensiva che quelli ospedalieri. Anche nelle Province la crescita si mantiene stabile: l’incremento maggiore è su Milano” ha commentato Cereda.

I dati generali

I dati per Provincia

Andamento dei casi positivi

Le “4 D” per la ripartenza

L’assessore Caparini ha quindi parlato del focus di Regione sulla ripartenza: “La fase 2 è imminente, non torneremo alla normalità ma a una nuova normalità, come già detto. Chiederemo al Governo di poter attuare la nostra ‘via verso la libertà’, che riassumiamo con le 4 D: Distanza (almeno 1 metro), Dispositivi di protezione (guanti, gel, mascherine), Digitalizzazione (smart working, vendite online, consegne a domicilio) e Diagnosi (test sierologici, in partenza dal 21 aprile). Questa emergenza – ha concluso Caparini – ha evidenziato l’eccezionalità della nostra Regione ma anche l’esigenza di cambiare delle cose, tra cui la sanità, una volta che saremo fuori dal periodo più critico”.