Coronavirus, 67 morti negli ospedali di Lecco e Merate dall’inizio dell’emergenza

Anche negli ospedali lecchesi sono decine i decessi legati al Coronavirus

Oltre 450 i pazienti ricoverati a Lecco e a Merate, 67 i morti

LECCO – Il dato dei morti per Coronavirus in provincia di Lecco non è alto quanto quello di altre province più tragicamente colpite dall’epidemia, come Bergamo e Brescia, ma dietro ogni numero c’è il dramma di una famiglia che ha perso un proprio caro.

L’ultimo recente bilancio negli ospedali di Lecco e Merate registra 67 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il dato è fornito dall’ASST di Lecco.

I pazienti al momento ricoverati nei due ospedali sono attualmente 452 di cui 350 risultati positivi al Coronavirus, altri 102 in attesa dell’esito del tampone. Rispettivamente sono divisi 253 all’ospedale Manzoni e 199 al Mandic.

Non si tratta di pazienti residenti esclusivamente in provincia di Lecco, alcuni di loro sono stati trasferiti a Lecco e Merate dalla zona di Bergamo dove gli ospedali sono al limite delle possibilità.

L’età media delle persone che vengono ricoverate è tra i 68 e i 69 anni, quella dei deceduti è di 76 anni a Merate e 79 anni nel presidio di Lecco. Si segnalano però anche casi, limitati, di decesso anche di pazienti più giovani, oltre i 55 anni.