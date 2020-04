Coronavirus. 713 nuovi casi in Lombardia, 8 i contagi in provincia di Lecco

Ancora 163 decessi nelle ultime 24 ore

Continua a diminuire la pressione sugli ospedali

MILANO – Regione Lombardia ha fatto sapere che oggi e domani non ci sarà la consueta conferenza stampa di fine pomeriggio, ma sono stati comunque diramati i dati sulla situazione dell’epidemia da coronavirus relativi alla giornata di oggi, 25 aprile.

Prosegue il trend positivo: nella giornata di oggi, a fronte di 12.642 tamponi processati, sono 713 i nuovi contagi nella nostra regione. Per quanto riguarda Lecco, invece, sono 8 i nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore.

Continua a diminuire la pressione sugli ospedali lombardi: -32 i ricoverati in terapia intensiva; -302 i ricoverati non in terapia intensiva; +790 i pazienti dimessi. Il dato più triste, quello dei decessi, purtroppo fa segnare un +163 portando il numero delle vittime in Lombardia dall’inizio della pandemia a 13.269.