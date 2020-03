Coronavirus, 872 casi nel Lecchese, 27.206 in Lombardia

Il bollettino diramato dalla Regione Lombardia

Gallera: “Sono dati in chiaroscuro, ma iniziamo a vedere un po’ di chiaro, anche se non possiamo ancora cantare vittoria”

LECCO – “Sono come sempre dei dati in chiaroscuro. Questa volta possiamo vedere un po’ più di chiaro rispetto allo scuro anche se non possiamo ancora cantare vittoria”.

Sono queste le parole pronunciate questo pomeriggio, domenica, dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa quotidiana per l’aggiornamento dei dati del contagio. 27.206 le persone risultate positive con un incremento di 1.691 rispetto a ieri, decisamente inferiore al cospicuo aumento registrato confrontato i dati di venerdì con quelli di sabato. In aumento (anche rispetto alla giornata precedente) il numero di ricoverati, saliti a 9.439 mentre sono pari a 1.142 le persone ricoverate in un letto di terapia intensiva. Salgono anche i guariti ora pari a 5.800 persone. In ascesa, purtroppo, anche il numero delle persone morte, ovvero 3.456, con un incremento di 361 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la nostra Provincia si sono registrati 54 casi in più rispetto a ieri per un totale di 872. Dati quindi ancora in aumento ma non con la crescita esponenziale registrata nei giorni scorsi. Anche a Bergamo, Brescia e Milano, province particolarmente colpite dal coronavirus. “Non illudiamoci, sappiamo che i dati vanno sempre letti nel lungo periodo perché non sempre i tamponi vengono processati negli stessi tempi – ha puntualizzato l’assessore – . Quello che però ho visto oggi, è la consapevolezza che questa è diventata la battaglia di tutti. Per fortuna non c’è più in giro nessuno. E tutti abbiamo voglia di battere questo virus”.

ECCO I CASI PER PROVINCIA

BG: 6.216 (+347) ieri: 5.869 (+715)

BS: 5.317 (+289) ieri: 5.028 (+380)

CO: 512 (+60) ieri: 452 (+72)

CR: 2.895 (+162) ieri: 2.733 (+341)

LC: 872 (+54) ieri: 818 (+142)

LO: 1.772 (+79) ieri: 1.693 (+96)

MB: 1.108 (+24) ieri: 1.084 (+268)

MI: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210) ieri: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279)

MN: 905 (+63) ieri: 842 (+119)

PV: 1.306 (+112) ieri: 1.194 (+89)

SO: 205 (+26) ieri: 179 (+16)

VA: 386 (+27) ieri: 359 (+21)

e 616 in corso di verifica.