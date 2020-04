Coronavirus, a Lecco 4 nuovi casi in un giorno. Sforati i 63mila contagi in Regione

Nella nostra Provincia solo quattro nuovi casi positivi tra mercoledì e giovedì. 1986 i malati

Presto gli Stati Generali per ‘la nuova normalità’. Il vicepresidente Sala: “Solo abbassando il tasso di contagio potremo cominciare con la fase 2

LECCO – “Abbiamo ancora tanti morti, siamo ancora in fase 1, la fase dell’epidemia. Solo se seguiremo con attenzione le regole abbasseremo il tasso del contagio e solo abbassando questo tasso potremo avviare la fase 2”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nel punto stampa sull’emergenza Coronavirus, illustrando i dati della giornata di oggi, giovedì 16 aprile. In Provincia di Lecco si segnala l’aumento di soli 4 casi positivi in un giorno.

I dati generali

I dati per Provincia

Verso la ‘nuova normalità’

“Stiamo approvando una sere di delibere per i lavoratori in vista della riapertura – ha detto Sala – e proprio oggi abbiamo stanziato 7,5 milioni di euro per credito alle imprese. Convocheremo gli Stati Generali per la nuova normalità, come li abbiamo ribattezzati: cominceremo ad abbozzare i metodi per la riapertura graduale e scaglionata della nostra Regione, con i diretti interessati, con la parte politica e con quella scientifica e le Università”.

Da distanziamento sociale a ‘distanziamento solidale’

“Il distanziamento sociale a cui siamo stati obbligati dovrà necessariamente continuare – ha dichiarato Sala – ma potremo chiamarlo distanziamento solidale: un distanziamento che va seguito e osservato, unica arma provata scientificamente per il contenimento del Covid19”. Sala ha poi ricordato ai cittadini di scaricare l’app AllertaLOM e compilare il questionario anonimo sul Coronavirus, utile per mappare la diffusione del contagio.