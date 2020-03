Coronavirus, a Lecco i casi sono 440. Oltre 16.200 in Lombardia

‘Tracciata’ la mobilità dei cittadini, Sala: “Dalle analisi ci sono ancora troppi spostamenti, dovete restare a casa”

Mercoledì alle 16.30 arrivano i medici dalla Cina. Gallera: “Il mondo si stringe all’Italia”

MILANO – Salgono a 16220 i malati di Coronavirus in Lombardia, lo ha fatto sapere l’assessore Gallera nel consueto punto stampa sull’emergenza sanitaria. 6953 le persone ospedalizzate (+772 rispetto a ieri, lunedì), 879 quelle in Terapia Intensiva (+56), 1640 i decessi (+220). Numeri che evidenziano, ancora, una crescita costante, soprattutto nelle province più critiche, quali Bergamo e Brescia. E l’appello, sia da Gallera che dal vicepresidente Fabrizio Sala, è lo stesso: restate a casa.

Sala: “Gli spostamenti sono ancora tanti, bisogna restare a casa”

“Con le compagnie di telefonia mobile, che ringraziamo per la collaborazione, abbiamo avviato il monitoraggio delle celle telefoniche che ha permesso di riprodurre in un grafico la mobilità dei cittadini in Regione – ha fatto sapere a inizio conferenza Sala – quello che è emerso è che da quando è iniziata l’emergenza ad oggi la mobilità è ancora sostanziale se confrontata con il periodo immediatamente precedente, ovvero non si è ridotta in maniera decisa come ci saremmo aspettati. Siamo poco sopra al 40%, non è un dato sufficiente per contenere il virus nel miglior modo possibile. Sicuramente tra i cittadini ‘tracciati’ ci sono tanti lavoratori, non solo sanitari, che devono spostarsi per necessità, ma l’appello che continuiamo a fare ai lombardi è di rimanere a casa, di non uscire per motivi superflui, di rinunciare a passeggiate e corse. Questo virus lo combattiamo restando in casa, è un sacrificio grande ma necessario”.

Giornata di donazioni e mercoledì arrivano i medici cinesi

Dopo aver dato i dati giornalieri, Gallera ha ricordato le importanti donazioni effettuate oggi a Regione Lombardia: “Oltre a quelle economiche, per cui ringraziamo le tantissime persone che stanno supportando i nostri ospedali, oggi sono arrivati dalla Protezione Civile 14 respiratori mentre dalla Cina abbiamo ricevuto 30 respiratori per la subintensiva. Domani alle ore 16.30 atterreranno a Malpensa sette medici cinesi di terapia intensiva insieme a tre tecnici e altri infermieri, i primi di un gruppo di circa 300 persone che arriveranno dalla Cina per dare man forte nei nostri ospedali. E’ il concretizzarsi di una straordinaria solidarietà, il mondo si stra stringendo all’Italia” ha detto Gallera che ha annunciato anche l’arrivo dei primi medici americani che nei prossimi giorni monteranno un ospedale da campo all’Ospedale di Cremona con 60 posti letto, 6 di Terapia Intensiva. “Domani al San Carlo apriremo altri 16 posti letto, nei prossimi giorni ne avremo altri 16. Lo sforzo straordinario sta proseguendo” ha detto Gallera.

I dati per Provincia: a Lecco 440 casi

Ecco i dati di oggi Provincia per Provincia con il confronto rispetto ai giorni precedenti:

BG 3.993 (+233)

3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537 BS 3.300 (+382) 2.918/2.473)/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 256 (+36) 220/184)/154)/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 2.073 (+192) 1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 440(+54) 386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1418 (+56) 1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 376 (+30) 346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 2.326 (di cui 964 a Milano citta’) (+343) 1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN 465 (+83) 382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 884 (+83) 801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 74 (+28) 46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 232 (+32) 202/184)/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 381 in corso di verifica.

Coronavirus, i dati del contagio aggiornati