Coronavirus, anche a Galbiate riscontrato un decesso

In mattinata la comunicazione del sindaco Montanelli

“Attivati tutti i protocolli di prevenzione e controllo sanitario”

GALBIATE – La comunicazione è arrivata nella mattinata di oggi, 10 marzo, direttamente dal sindaco Piergiovanni Montanelli che ha pubblicato un avviso sul sito internet istituzionale.

“Care concittadine e cari concittadini,

mi è stato comunicato formalmente oggi, 10 marzo 2020 alle ore 10, che anche a Galbiate è stato riscontrato un caso di decesso conseguente all’infezione da COVIS19 (Coronavirus) e conseguentemente abbiamo dato immediata attivazione ai protocolli di prevenzione, controllo sanitario e del COC (Centro Operativo Comunale). La persona risultata contagiata è deceduta in ospedale. Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle regole ed alle raccomandazioni sulle modalità di conduzione della vita quotidiana diffuse dal Ministero della Salute e reperibili anche sul sito internet del Comune”.

“E’ opportuno in particolare che le persone anziane evitino di frequentare luoghi affollati e

che, in questo delicato momento, rimangano in casa quanto più possibile – continua il sindaco -. La situazione è sotto controllo e non vi sono al momento casi di particolare allarme tuttavia siamo chiamati alla collaborazione sociale e ad esercitare al massimo grado la responsabilità personale per scongiurare la diffusione del virus. Sarà mia cura tenervi informati sugli sviluppi della situazione”.