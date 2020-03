Coronavirus. Bar e ristoranti, centri commerciali, impianti da sci: ecco le regole

Introdotte nuove restrizioni con il decreto firmato nella notte

Chiusi gli impianti da sci e anche i centri commerciali dovranno restare fermi i giorni festivi e prefestivi

LECCO – Il nuovo decreto, firmato questa notte dal premier Giuseppe Conte, ha introdotto nuove restrizioni a cittadini di quella che è stata definita la nuova zona rossa, in cui è stata compresa tutta la Lombardia. Restano chiuse, infatti fino al 3 aprile, tutte le scuole e le università, che possono continuare l’attività formativa a distanza. Vengono chiusi tutti gli impianti da sci mentre le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro tra le persone.

Non solo, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Valida anche in questo caso la prescrizione del rispetto della distanza interpersonale di un metro nei giorni feriali. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza.

LEGGI IL NUOVO DECRETO