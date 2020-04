Coronavirus. Buone notizie dalla Regione, stabili i dati: 1565 nuovi contagi, +46 a Lecco

Gallera: “Folle vanificare quanto fatto fino a oggi”

Situazione stabile a fronte di un raddoppio dei tamponi processati

MILANO – “La situazione è positiva, sarebbe una follia vanificare ora tutti gli sforzi fatti. Lo stare chiusi in casa è quello che ci ha portato a dire che quella flebile luce in fondo al tunnel sta diventando più delineata”. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto il consueto punto con i dati lombardi relativi alla giornata di oggi.

Numeri che fanno ben sperare perché, alla luce di un aumento sensibile dei tamponi effettuati (ieri ne sono stati effettuati circa 3000 mentre oggi più del doppio), il dato dei nuovi contagi è rimasto stabile: “Non possiamo ancora dire che la curva è in discesa ma la situazione è positiva e, soprattutto, non dobbiamo polverizzare quel distanziamento sociale che ci ha permesso di ottenere questi risultati. Dobbiamo continuare a non dare al virus corpi di cui nutrirsi. Anche negli ospedali di Milano si assiste a una riduzione della pressione, l’elemento particolarmente positivo è la riduzione del numero dei ricoverati. Anche se di poche unità la gente che entra in ospedale è minore di quella che esce”.

44.773 i positivi in Lombardia a fronte di 121.449 tamponi effettuati. In provincia di Lecco i casi sono 1.546 con un aumento odierno di 46. Presenti durante la diretta di Regione Lombardia i dottori Paolo Grossi, direttore delle malattie infettive dell’Asst Sette Laghi Varese, e Giuliano Rizzardini, direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano che hanno confermato che al momento: “Ad oggi non esistono farmaci che abbiano evidenze accertate di efficacia per il covid-19. La terapia principale è l’ossigeno e soprattutto il monitoraggio dei pazienti”.