Coronavirus, continua la stabilizzazione del contagio in Lombardia. 1678 casi a Lecco

A livello nazionale diminuiscono i ricoveri sia ordinari che in Terapia Intensiva. “Ma non abbassiamo la guardia”

Gallera: “Crescono i positivi ma facciamo anche più tamponi”. In Lombardia superati i 50 mila malati

MILANO – Si confermano stabili e ‘confortanti’ i dati sui contagi da Coronavirus in Lombardia. Lo ha detto l’assessore Giulio Gallera nel consueto punto sull’emergenza sanitaria. “E’ vero che i positivi continuano a crescere, abbiamo oramai superato i 50 mila malati, ma è anche vero che stiamo effettuando molti più tamponi – ha ribadito Gallera – inoltre la maggior parte dei positivi riscontrati ha sintomi lievi o lievissimi, tanto da non necessitare il ricovero ospedaliero”.

I dati generali

I dati Provincia per Provincia

Crescono i contagi a Milano, Gallera: “Qui serve sforzo più determinato”

“E’ il dato su Milano a non farci stare tranquilli – ha ammesso Gallera – se a Bergamo e a Brescia la curva del contagio si è stabilizzata, a Milano continua invece a salire. Vuol dire che non siamo riusciti a dare un netto indirizzo a questa linea e, quindi, che qui lo sforzo deve essere più determinato di altri, sia nello stare a casa che nell’uscire con le adeguate protezioni”.

Il grafico degli accessi Pronto Soccorso

“Grafici come questi evidenziano con maggiore chiarezza l’eroicità con la quale i nostri ospedali hanno resistito a questa ondata” ha commentato Gallera mostrando il grafico sull’andamento degli accessi in codice rosso ai Pronto Soccorso lombardi. La linea arancione dimostra il 2019, la linea blu il 2020: “Mi piacerebbe che questa impennata drammatica e continuativa per un periodo di tempo così lungo venisse scolpita nella memoria di tutti” ha concluso Gallera.

Oggi ‘bene’ anche i dati nazionali: diminuiscono i ricoveri, anche in Terapia Intensiva

Ben due i dati positivi comunicati dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel consueto punto sull’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese: diminuiscono i numeri di ricoverati per Coronavirus sia nei reparti ordinari che nelle Terapie Intensive.

I dati della giornata di oggi parlano di 91.246 persone malate con con incremento di 2972 pazienti, di cui:

– 3977 ricoverati in Terapia Intensiva (- 17)

– 28.949 ricoverati non in Terapia Intensiva (-61 pazienti)

– 58.320, pari al 64%, positivi ma in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi

– 525 nuovi decessi (il numero più basso rispetto alla data del 19 marzo)

– 21.815 guariti, (+819)

“Nonostante le buone notizie rinnovo l’appello a non uscire, è fondamentale stare a casa per combattere questa emergenza” ha ricordato Borrelli.