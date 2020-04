Coronavirus. Controlli sulle strade: 29 sanzioni e una denuncia

I risultati dei controlli delle forze dell’ordine

Anche una denuncia per reati diversi da quelli legati all’emergenza

LECCO – Proseguono i controlli delle Forze dell’ordine per verificare il rispetto delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. Ecco i risultati dei servizi di controllo svolti nella giornata di ieri, 23 aprile, su tutto il territorio provinciale.

Sono state 1387 le persone controllate per una di esse è scattata la denuncia per false dichiarazioni. 29 invece le sanzioni elevate a persone trovate in giro senza un valido motivo. I 555 esercizi controllati, invece, sono risultati tutti in regola con quanto previsto dai decreti. Sempre ieri una persona è stata denunciata per reati diversi da quelli legati all’emergenza sanitaria.