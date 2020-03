Coronavirus, controlli sulle strade: 808 persone controllate

40 le persone denunciate per il mancato rispetto del provvedimento dell’autorità

Due invece sono state denunciate per aver fornito un’autocertificazione non veritiera

LECCO – 808 persone controllate ieri, lunedì, nell’ambito dei servizi di controllo del rispetto del cosiddetto decreto anti contagio per il contenimento della diffusione del coronavirus. I dati sono stati forniti come sempre dalla Prefettura di Lecco. Nel dettaglio Sono state 40 le persone denunciate dalle forze dell’ordine in base all’articolo 650 del codice penale: erano in giro senza alcun motivo valido e stringente. Due invece le persone che sono state denunciate in base agli articoli 495 e 496 del codice penale avendo fornito delle autocertificazioni non risultate veritiere. Durante i servizi di controllo le forze dell’ordine hanno denunciato tre persone per altri reati. Ammontano infine a 230 gli esercizi pubblici controllati, tutti risultati in regola con i dispositivi previsti nei decreti del consiglio del ministri legati al contrasto della diffusione del coronavirus.