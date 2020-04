Coronavirus, dati stabili in Lombardia. Nel Lecchese sale a 1911 il numero dei positivi

Gallera: “Il dato non scende con quella determinazione con cui dovrebbe”

Sala: “Bene il dato sugli spostamenti registrati dai cellulari a Pasqua”

MILANO – “Il dato è stabile, ma non scende con quella determinazione con cui dovrebbe soprattutto a Milano città. Bisogna essere ancora più incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la rispetta”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Tra gli aspetti positivi evidenziati dai numeri di oggi le diminuzioni dei ricoveri di terapia intensiva (-33) e le 956 dimissioni registrate. Nel Lecchese sono stati 30 i nuovi casi accertati per un totale di 1.911 persone positive al Covid 19. Gallera ha poi ribadito il discorso del periodo di quarantena allungato dalla Regione da 14 a 28 giorni visto che in diversi casi non sono bastate due settimane a negativizzare le persone risultate positive al coronavirus.

Il vice presidente Fabrizio Sala ha invece aggiornato sui dati relativi agli spostamenti registrati attraverso le celle dei cellulari. “A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E’ andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%. A Pasqua sono stati intensificati i controlli e la maggior parte dei cittadini si è comportata in maniera responsabile restando in casa, invertendo il trend di crescita dei giorni scorsi”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 60.314 (+1.262)

ieri: 59.052 (+1.460)

l’altro ieri: 57.592 (+1.544)

– i decessi: 10.901 (+280)

ieri: 10.621 (+110)

l’altro ieri: 10.511 (+273)

– in terapia intensiva: 1.243 (-33)

ieri: 1.176 (+2)

l’altro ieri: 1.174 (-28)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.028 (+59)

ieri: 11.969 (-57)

l’altro ieri: 12.026 (+149)

– i tamponi effettuati: 211.092 (+5.260)

ieri: 205.832 (+9.530)

l’altro ieri: 196.302 (+9.977)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.391 (+82)

ieri: 10.309 (+51)

l’altro ieri: 10.258 (+107)

BS: 10.968 (+100)

ieri: 10.868 (+269)

l’altro ieri: 10.599 (+230)

CO: 2.015 (+91)

ieri: 1.924 (+99)

l’altro ieri: 1.825 (+139)

CR: 4.945 (+224)

ieri: 4.721 (+63)

l’altro ieri: 4.658 (+96)

LC: 1.911 (+30)

ieri: 1.881 (+21)

l’altro ieri: 1.860 (+22)

LO: 2.559 (+16)

ieri: 2.543 (+71)

l’altro ieri: 2.472 (+53)

MB: 3.720 (+81)

ieri: 3.639 (+64)

l’altro ieri: 3.575 (+151)

MI: 14.161 (+481)di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

ieri: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano citta’ (+193)

l’altro ieri: 13.268 (+520) di cui 5.368 a Milano citta’ (+262)

MN: 2.571 (+85)

ieri: 2.486 (+75)

l’altro ieri: 2.411 (+56)

PV: 3.193 (+60)

ieri: 3.133 (+84)

l’altro ieri: 3.049 (+86)

SO: 796 (+76)

ieri: 720 (+36)

l’altro ieri: 684 (+23)

VA: 1.711 (+48)

ieri: 1.663 (+30)

l’altro ieri: 1.633 (+44)

e 1.283 in corso di verifica.