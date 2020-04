Coronavirus, denunciate tre persone positive che hanno violato la quarantena

Erano in strada nonostante l’obbligo assoluto di restare al proprio domicilio perché positive

In totale nella giornata di ieri sono state controllate 1267 persone e 484 attività commerciali

LECCO – Sarebbe dovute restare in quarantena perché risultate positive al virus, ma nonostante ciò sono state trovate in giro. Sono tre le persone denunciate ieri, giovedì, durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine sul territorio della nostra Provincia.

In totale, durante i pattugliamenti, sono state 1267 le persone controllate. Di queste 33 sono state sanzionate perché trovate in strada senza un valido motivo dovuto a necessità. 3 invece gli individui fermati e denunciati perché trovati fuori dal proprio domicilio nonostante l’obbligo assoluto di restare in casa perché trovati positivi al covid 19. Per loro è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno controllato anche 484 attività commerciali, tutte risultate in regola.