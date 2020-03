Coronavirus, diminuiscono i positivi e anche gli accessi alle TI. A Lecco 33 nuovi casi

Il punto con l’assessore Gallera: “I dati ci danno speranza ma non abbassiamo la guardia”

Sulle Terapie Intensive: “I dati confermano che il trend degli accessi è in decrescita”

LECCO – “Anche oggi i dati confermano una speranza che aumenta sempre più, fermo restando che non bisogna abbassare la guardia, anzi. La nostra battaglia però sta innegabilmente producendo risultati positivi, per quanto sia ancora molto prematuro cantare vittoria”. E’ il commento dell’assessore Giulio Gallera ai dati sull’emergenza Coronavirus in Lombardia diffusi nel consueto punto stampa. Insieme a lui c’erano anche il vicepresidente Fabrizo Sala e l’assessore al Bilancio Davide Caparini.

Anche nella nostra Provincia la crescita del contagio si mantiene costante: 33 i casi in più di ieri, che portano il totale dei malati a 1470.

I dati della giornata

– Positivi 43.208 (+1047)

– Ricoverati 11.883 (+68)

– Dimessi 10.885 +548

– Deceduti 7199 (+381, ieri erano stati +458)

– In terapia intensiva: 1.324 (-6 e 6 in attesa di tampone)

– I tamponi effettuati: 111.057

I dati nelle Province:

– Bergamo 8803 (+139)

– Brescia 8367 (+154)

– Como 1101 (+40)

– Cremona 3869 (+81)

– Lecco 1470 (+33)

– Lodi 2116 (+100)

– Milano 8911 (+235)

– Mantova 1688 (+71)

– Pavia 2133 (+97)

– Sondrio 470 (+24)

– Varese 893 (+27)

Terapie intensive, Gallera: “I dati ci dicono che il trend di accesso è in decrescita”

“Da qualche giorno assistiamo ad una riduzione dei dati relativi agli accessi alle nostre Terapie Intensive, è bene fare chiarezza – ha precisato Gallera – è errato dire che c’è meno bisogno delle Terapie intensive. Leggendo questo dato dobbiamo considerare le persone che si trovano ricoverate in questi reparti ma che non hanno ancora l’esito del tampone. Il dato che abbiamo oggi è che attualmente nelle nostre Terapie Intensive abbiamo un totale di 1473 posti letto occupati, e siamo partiti da 724 TI generali. 824 sono le persone decedute all’interno delle TI dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ma è cresciuto anche il numero dei dimessi, 603”. Quindi Gallera ha mostrato i dati degli ultimi sei giorni relativi alle TI: “Dal 24 marzo a oggi assistiamo ad un netto calo nel trend: il 24 marzo le persone ricoverate erano state 132, il 25 marzo 122, il 26 marzo 109, il 27 marzo 90, il 28 marzo 85, il 29 marzo 75 e ieri, 30 marzo, 81. Questo è un elemento importante e significativo” ha ribadito Gallera.

L’App AllertaLOM

In chiusura di conferenza il vicepresidente Sala ha invitato i cittadini lombardi a scaricare l’App AllertaLOM per compilare un questionario dedicato nella sezione Coronavirus: “Il questionario – ha spiegato – è totalmente anonimo, vi chiediamo di compilarlo per aiutare epimediologi e virologi a mappare il rischio di contagio”.