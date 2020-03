Coronavirus. “Donate il sangue”: dal Policlinico l’appello che vale per tutta la regione

Il video di Daniele Prati, ex primario all’ospedale di Lecco

“Chi può e sta bene continui a donare il sangue”

LECCO – Dal Centro Trasfusionale del Policlinico un appello rivolto a tutti a donare il sangue. A lancialo in un video è il dottor Daniele Prati, per 15 anni primario di Medicina Trasfusionale ed Ematologia all’ospedale di Lecco che da due anni si è trasferito nell’ospedale milanese.

Nel video il dottor Prati invita tutti ad andare al Policlinico a donare il sangue ma è chiaro che, come ricordato anche dalle Avis, l’appello vale per qualsiasi centro della Lombardia e quindi anche per il nostro ospedale di Lecco.

Perché donare il sangue? Il sangue è un farmaco a tutti gli effetti e non esiste un corrispettivo sintetico. Chi può donare il sangue? Tutti i cittadini tra i 18 e i 60 anni.