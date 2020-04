Coronavirus e controlli: 30 persone multate

Controlli sul territorio per verificare il rispetto delle normative di contenimento alla diffusione del covid 19

881 le persone controllate, 566 le attività commerciali passate al setaccio

LECCO – 30 persone sanzionate perché in strada senza un valido motivo, 5 persone denunciate per altre ragioni. E pure un’attività commerciale a cui è stata imposta la chiusura provvisoria in base a quanto previsto dai decreti di contenimento alla diffusione dell’epidemia da coronavirus. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine nella giornata di lunedì 20 aprile. 881 le persone fermate per un controllo durante l’intero arco della giornata mentre le attività e gli esercizi controllati sono stati 566.