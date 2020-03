Coronavirus e controlli: 85 persone denunciate

LECCO – 85 denunciati su 1.175 persone sottoposte a controllo. E’ questo il dato comunicato dalla Prefettura di Lecco sui controlli effettuati nella giornata di ieri, sabato, volti a verificare l’effettivo rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali di contenimento della diffusione del coronavirus. 80 persone sono state denunciate in base all’articolo 650 del codice penale per mancato rispetto del provvedimento dell’autorità, ovvero perché non hanno saputo fornire una valida motivazione del loro spostamento. Due invece le persone denunciate in base agli articoli 495 e 496 del codice penale ovvero per aver presentato delle autocertificazioni non veritiere. Infine, 3 persone sono state denunciate per altri reati.

I controlli effettuati dalle forze dell’ordine hanno riguardato anche le attività commerciali: 317 le attività passate al setaccio, tutte risulte in regola con le normative vigenti.