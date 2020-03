Coronavirus e controlli, altre 26 persone denunciate domenica

Domenica sono state 26 le persone denunciate

Controllati 117 esercizi commerciali, due titolari denunciati

LECCO – Eccoci con il quotidiano bollettino della Prefettura di Lecco che ha reso noti i risultati dei servizi di controllo svolti dalle Forze di polizia nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, nel territorio provinciale, al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Controllate 609 persone e 117 esercizi commerciali su tutto il territorio. In ottemperanza del DPCM 8 e 9 marzo sono state denunciate 26 persone (Ex articolo 650 C.P.) per falsa attestazione e dichiarazione a Pubblico Ufficiale / false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altrui. Due i titolari di esercizi commerciali denunciati per lo stesso motivo.