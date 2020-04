Coronavirus e controlli sulle strade, sabato fermate oltre mille persone

I dati della giornata di sabato 4 aprile

Oltre 1000 persone controllate, 30 sanzioni

LECCO – Continuano i controlli delle forze dell’ordine per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Ecco i dati relativi alla giornata di ieri, sabato 4 aprile.

Complessivamente sono state 1072 le persone controllate, 30 sanzionate per il divieto delle normative di sicurezza e 1 denunciata per falsa attestazione. Tre le persone denunciate per altri reati. 503 invece gli esercizi commerciali controllati.

Qui la tabella completa: