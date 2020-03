Coronavirus e controlli, una sessantina i denunciati domenica

Nuove denunce per chi non rispetta le regole

Domenica controllate 930 persone e 319 esercizi

LECCO – Controlli a tappeto su tutto il territorio provinciale anche ieri, 22 marzo, per le. 930 le persone controllate nell’ambito dei servizi disposti per far rispetto il cosiddetto decreto anti contagio volto al contenimento della diffusione del coronavirus.

Nel dettaglio sono state 57 le persone denunciate dalle forze dell’ordine in base all’articolo 650 del codice penale: poiché sorprese in giro senza alcun motivo valido e stringente. Due persone, invece, sono state denunciate per falsa attestazione/dichiarazione a pubblico ufficiale e una per altri reati.

Sono stati infine 319 gli esercizi commerciali controllati, tutti sono risultati in regola con i dispositivi previsti nei decreti del consiglio del ministri legati al contrasto della diffusione del coronavirus.